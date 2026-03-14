ABD’de mahkeme Powell soruşturmasında celpleri geçersiz saydı

CNN’in haberine göre, ABD’de Federal bir yargıç Adalet Bakanlığı’nın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell hakkında çıkardığı mahkeme celplerini iptal etti.

ABD Kolombiya Bölge Mahkemesi Yargıcı James E. Boasberg, hükümetin celplerinin Powell’ı faiz oranlarını düşürmeye ve görevden ayrılmaya zorlamak amacıyla çıkarıldığını belirtti.

Boasberg, hükümetin Powell’ın suç işlediğine dair neredeyse hiçbir kanıt sunmadığını belirtti.

Temyize gidecek

Adalet Bakanlığı Powell hakkında yürütülen soruşturmayı temyize götürme planını açıkladı.

Soruşturma, Powell’ın hükümete yanlış beyanda bulunmuş olabileceği ve dolandırıcılık suçlamalarıyla ilgili iddiaları içeriyordu.

Powell, ocak ayında kendisine gönderilen mahkeme celbinin ardından yayımladığı bir videoda soruşturmanın Merkez Bankası’nın bağımsızlığına yönelik bir müdahale olduğunu söyledi.

Powell, soruşturma ilgili açıklama yapmış ve sonrasında dünyadan Powell’a destek mesajları yağmıştı.

Trump, Powell’a yükleniyor

ABD Başkanı Trump, Powell’ı faiz oranlarını düşürmediği için sık sık eleştirirken, ayrıca ABD Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Lisa Cook’un da görevden alınması için girişimlerde bulunuyor.

Powell’ın Merkez Bankası başkanlığı görev süresi mayısta sona eriyor. Donald Trump, Merkez Bankası eski yöneticisi Kevin Warsh’ı Fed başkanlığı için aday gösterdi.

Cumhuriyetçi Senatör Thom Tillis, soruşturmanın Merkez Bankası’nın bağımsızlığına yönelik başarısız bir saldırı olduğunu söyledi ve temyiz sürecinin Warsh’ın adaylığının onaylanmasını geciktirebileceğini belirtti.