ABD'de mahkemenin tarife kararı Çin'e yaradı
ABD Yüksek Mahkemesi'nin tarife kararından en fazla yararlanan ülke Çin oldu.
Natixis ekonomistleri, ABD Yüksek Mahkemesi'nin acil tarifelere ilişkin kararında en büyük kazananın Çin olduğunu bir araştırma notunda açıkladı.
Natixis'in hesaplamalarına göre Çin mallarına uygulanan efektif ABD tarifeleri yüzde 15,6 oranında düşebilir. Ekonomistler, 150 günlük sürenin ötesindeki görünümün oldukça belirsiz kalması nedeniyle Çinli ihracatçıların sevkiyatlarını öne çekebileceğine dikkat çekti.
Öte yandan ABD yönetiminin, Çin'e yönelik tarifeleri başlangıç seviyelerine yakın bir noktaya geri getirmek amacıyla alternatif önlemlere başvurabileceği de vurgulandı.
Bununla birlikte, ticaret gerginlikleri nedeniyle son yıllarda ABD-Çin ikili ticaretinin gerilediği ve Çinli firmaların küreselleşme stratejilerini sürdürerek ABD pazarına yurt dışı üretim tesisleri aracılığıyla girmeye devam edebileceği de not edildi.