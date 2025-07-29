ABD'de mal ticareti açığı azaldı

ABD Ticaret Bakanlığı, mal ticareti dengesi, toptan eşya ve perakende stoklarına ilişkin haziran ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, "öncü dış ticaret açığı" olarak adlandırılan mal ticareti açığı, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 10,8 azalışla 86 milyar dolara indi.

Bu dönemde 98,3 milyar dolar olan piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen mal ticareti açığı, mayıs ayında 96,4 milyar dolar olmuştu.

Mal ihracatı haziranda 1,1 milyar dolar azalışla 178,2 milyar dolara gerilerken, mal ithalatı 11,5 milyar dolar azalarak 264,2 milyar dolara düştü.

Söz konusu dönemde toptan eşya stoklarının tutarı aylık bazda yüzde 0,2 artarak 907,7 milyar dolara çıktı. Perakende stoklarının tutarı da yüzde 0,3 artışla 808,7 milyar dolara yükseldi.