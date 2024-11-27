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ABD'de mal ticareti açığı beklentinin altında kaldı

ABD’de mal ticareti açığı, ekimde yüzde 8,8 düşüşle 99,1 milyar dolara gerileyerek beklentinin altında gerçekleşti.

Haber Merkezi
AA
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ABD'de mal ticareti açığı beklentinin altında kaldı
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ABD Ticaret Bakanlığı, mal ticareti dengesi, toptan eşya ve perakende stoklarına ilişkin ekim ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, "öncü dış ticaret açığı" olarak adlandırılan mal ticareti açığı, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 8,8 azalarak 99,1 milyar dolara indi.

Mal ticareti açığına ilişkin piyasa beklentisi 102,2 milyar dolar olması yönündeydi. Mal ticareti açığı, eylülde 108,7 milyar dolar olmuştu.

Söz konusu dönemde mal ihracatı 5,6 milyar dolar azalışla 168,7 milyar dolara ve mal ithalatı 15,2 milyar dolar düşüşle 267,8 milyar dolara geriledi.

Toptan eşya stoklarının tutarı ekimde aylık yüzde 0,2 artarak 905,1 milyar dolara, perakende stoklarının tutarı yüzde 0,1 artışla 824,7 milyar dolara çıktı.

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