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ABD'de mal ticareti açığı geçen yıl aralıkta rekor seviyeye ulaştı

ABD'de mal ticareti açığı, geçen yıl aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 18 arttı ve 122,1 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Haber Merkezi
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ABD'de mal ticareti açığı geçen yıl aralıkta rekor seviyeye ulaştı
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ABD Ticaret Bakanlığı, mal ticareti dengesi, toptan eşya ve perakende stoklarına ilişkin Aralık 2024 verilerini açıkladı.

Buna göre, "öncü dış ticaret açığı" olarak adlandırılan mal ticareti açığı, geçen yıl aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 18 artarak 122,1 milyar dolara ulaştı.

Bu dönemde 105,3 milyar dolar olan piyasa beklentilerini aşan ve rekor seviyeye çıkan mal ticareti açığı, Kasım 2024'te 103,5 milyar dolar olmuştu.

Geçen yıl aralıkta mal ihracatı 7,8 milyar dolar azalışla 167,5 milyar dolara inerken, mal ithalatı 10,8 milyar dolar artarak 289,6 milyar dolara çıktı.

Söz konusu dönemde toptan eşya stoklarının tutarı aylık yüzde 0,5 azalarak 898 milyar dolara, perakende stoklarının tutarı ise yüzde 0,3 düşüşle 823,3 milyar dolara geriledi.

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