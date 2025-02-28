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ABD'de mal ticareti açığı ocakta rekor tazeledi

ABD'de mal ticareti açığı, ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 25,6 arttı ve 153,3 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Haber Merkezi
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ABD'de mal ticareti açığı ocakta rekor tazeledi
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ABD Ticaret Bakanlığı, mal ticareti dengesi, toptan eşya ve perakende stoklarına ilişkin ocak ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, "öncü dış ticaret açığı" olarak adlandırılan mal ticareti açığı, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 25,6 artarak 153,3 milyar dolara ulaştı.

Bu dönemde 116,9 milyar dolar olan piyasa beklentilerini aşan ve rekor tazeleyen mal ticareti açığı, Aralık 2024'te 122 milyar dolar olmuştu.

Ocakta mal ihracatı 3,3 milyar dolar artışla 172,2 milyar dolara, mal ithalatı 34,6 milyar dolar yükselişle 325,4 milyar dolara çıktı.

Söz konusu dönemde toptan eşya stoklarının tutarı aylık yüzde 0,7 artarak 905,2 milyar dolara yükselirken, perakende stoklarının tutarı ise yüzde 0,1 düşerek 821,3 milyar dolara geriledi.

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