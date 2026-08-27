ABD'de mal ticareti açığı temmuzda arttı

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ABD Ticaret Bakanlığı, mal ticareti dengesi ile toptan ve perakende stoklarına ilişkin temmuz ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, mal ticareti açığı temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 17,2 artışla 118,8 milyar dolara ulaştı.

Piyasa beklentisi, mal ticareti açığının bu dönemde 100,8 milyar dolar olması yönündeydi. Söz konusu veri haziran ayında 101,4 milyar dolar olarak kayıtlara geçmişti.

Mal ihracatı temmuzda 6 milyar dolar azalışla 199,4 milyar dolara gerilerken, mal ithalatı 11,4 milyar dolar artışla 318,2 milyar dolara yükseldi.

Aynı dönemde toptan stoklar aylık bazda yüzde 1,3 artarak 959,1 milyar dolara ulaştı. Perakende stokları da aylık bazda yüzde 0,7 artarak 838,5 milyar dolar oldu.