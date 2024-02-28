ABD'de mal ticareti açığı yüzde 2,6 arttı

ABD Ticaret Bakanlığı, mal ticareti dengesi, toptan eşya ve perakende stoklarına ilişkin 2024 yılı Ocak ayı verilerini yayımladı.

Buna göre, öncü dış ticaret açığı olarak adlandırılan mal ticareti açığı, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,6 artarak 90,2 milyar dolara yükseldi.

Piyasa beklentisi, mal ticareti açığının bu dönemde 88,4 milyar dolar olacağı yönündeydi. Mal ticareti açığı, geçen yıl aralıkta 87,9 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Söz konusu dönemde mal ihracatı yüzde 0,2 artışla 170,4 milyar dolara, mal ithalatı da yüzde 1,1 artarak 260,6 milyar dolara çıktı.

Toptan eşya stokları ocakta yüzde 0,1 azalarak 896,8 milyar dolara gerilerken, perakende stokları yüzde 0,5 artışla 804,8 milyar dolara yükseldi.