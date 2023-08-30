ABD'de mal ticareti açığı yüzde 2,6 yükseldi

ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz ayına ait mal ticareti dengesi, toptan eşya ve perakende stoklarına ilişkin verileri yayınladı. Buna göre, öncü dış ticaret açığı olarak adlandırılan mal ticareti açığı, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 2,6 artarak, 91,2 milyar dolara yükseldi.

Piyasa beklentileri, mal ticareti açığının bu dönemde 89,9 milyar dolar olması yönündeydi. Mal ticaret açığı, haziranda 88,8 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Söz konusu dönemde mal ihracatı 2,4 milyar dolar artışla 164,8 milyar dolara, mal ithalatı da 4,7 milyar dolar yükselerek 256 milyar dolara ulaştı.

Ayrıca, toptan eşya stokları temmuzda aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, perakende stokları yüzde 0,3 arttı.