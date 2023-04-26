ABD'de mal ticareti açığı yüzde 8 azaldı

ABD Ticaret Bakanlığı, mart ayına ait mal ticareti dengesi, toptan eşya ve perakende stoklarına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, öncü dış ticaret açığı olarak adlandırılan mal ticareti açığı, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 8,1 azalarak 84,6 milyar dolara geriledi.

Piyasa beklentileri, mal ticareti açığının bu dönemde 89 milyar dolar olması yönündeydi. Mal ticaret açığı, şubat ayında 92 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Söz konusu dönemde mal ihracatı yaklaşık yüzde 3 artışla 172,7 milyar dolara çıkarken, mal ithalatı yaklaşık yüzde 1 azalarak 257,3 milyar dolara indi.

Ayrıca, toptan eşya stokları martta aylık bazda yüzde 0,1 ve perakende stokları yüzde 0,7 arttı.