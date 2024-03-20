ABD'de mortgage başvuruları azaldı

Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 15 Mart ile sona eren haftaya ilişkin verilerini açıkladı. Buna göre, mortgage başvuruları geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla yüzde 1,6 azaldı.

Bu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular yüzde 1 ve yeniden finansman başvuruları yüzde 3'lük azalış kaydetti.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı ise geçen hafta yüzde 6,84'ten yüzde 6,97'ye yükseldi.

Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da yüzde 6,37'den yüzde 6,49'a çıktı.

MBA Başkan Yardımcısı ve Başekonomis Yardımcısı Joel Kan, verilere ilişkin değerlendirmesinde, mortgage faiz oranlarının ABD'de geçen hafta açıklanan verilerin enflasyonun halen beklenenden yüksek olduğunu göstermesiyle arttığını, verilerin ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz oranlarını ne zaman ve ne ölçüde düşüreceğine ilişkin endişeleri yükselttiğini belirtti.