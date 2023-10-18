ABD'de mortgage başvuruları 28 yılın dibinde

ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA) ipotek başvuru araştırmasına göre, mevsimsel faktörlerden arındırılmış, yeniden finansman ve alım kredilerini içeren mortgage başvuru faaliyetinden oluşan piyasa endeksi yüzde 6,9 düşüşle 166,9 puana geriledi.

MBA'nın yayımladığı ve Foreks Haber ile mail yoluyla paylaştığı haftalık rapora göre, satın alma endeksi yüzde 5,6 düşüşle 129,8 puan olurken, refinansman endeksi yüzde 9,9 düşüşle 347,6 puana geldi.

30 yıllık mortgage faizi üst üste 6'ıncı haftasında da artış gösterdi ve 3 baz puan yükselerek yüzde 7,70 seviyesine geldi. Böylece 2000 yılı Kasım ayından bu yana en yüksek yeni seviye görüldü. 30 yıllık kredi faizinde 4 haftalık ortalamada 39 puan artarken, geçen yılın aynı dönemine göre artış 76 puan oldu.

15 yıllık faizinde oran 1 baz puan artışla yüzde 6,98 puan olurken, 5 yıllık ARM kredi faizi 19 baz puan yükseldi ve yüzde 6,52 seviyesine geldi.

30 yıllık jumbo (647.200 dolardan daha büyük) konut kredisi faizinde ise 14 baz puan düşüşle yüzde 7,56 seviyesi indi.