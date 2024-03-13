ABD'de mortgage başvuruları artışını sürdürdü

ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA) ipotek başvuru araştırmasına göre, 8 Mart haftasında mevsimsel faktörlerden arındırılmış, yeniden finansman ve alım kredilerini içeren mortgage başvuru faaliyetinden oluşan piyasa endeksi yüzde 7,1 artarak 201,5 puana yükseldi.

MBA'nın yayımladığı ve Foreks Haber ile mail yoluyla paylaştığı haftalık rapora göre, satın alma endeksi yüzde 4,7 artışla 147,7 puan olurken, refinansman endeksi yüzde 12,2 artışla 480,3 puana çıktı.

Söz konusu haftada, 30 yıllık mortgage faiz oranı 9 Şubat 2024 tarihinden sonra yeniden yüzde 7 seviyesinin altına indi; 18 baz puan düşüşle yüzde 6,84 seviyesinde geldi.

MBA Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Baş Ekonomisti Mike Fratantoni, "Daha zayıf bir hizmet sektörü ve daha az güçlü bir iş piyasası olduğunu gösteren ekonomik veriler, işsizlik oranındaki artış ve iş büyümesinde önceki aylarda aşağı yönlü revizyonlar nedeniyle, çoğu kredi türü için ipotek oranları geçen hafta yüzde 7'nin altına düştü" dedi.

Toplam başvurular içinde mortgage finansmanının payı, önceki haftaki görülen yüzde 30,2'den yüzde 31,6'ya çıktı.

15 yıllık faizinde oran 29 baz puan düşüşle yüzde 6,37 puan olurken, 5 yıllık ARM kredi faizi değişmedi ve yüzde 6,38 puan seviyesinde kaldı. 30 yıllık jumbo (647.200 dolardan daha büyük) konut kredisi faizi ise 17 baz puan düşüşle yüzde 7,04 seviyesine geriledi.