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ABD'de mortgage başvuruları arttı, 30 yıllık faiz hafif geriledi

ABD'de mortgage başvurularında geçen hafta artış yaşandı. 30 yıllık kredi faiz oranlarında üst üste beşinci haftada da düşüş devam etti, ancak bu hafta düşüş sınırlı oldu.

Haber Merkezi
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ABD'de mortgage başvuruları arttı, 30 yıllık faiz hafif geriledi
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ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA) ipotek başvuru araştırmasına göre, 30 Ağustos haftasında mevsimsel faktörlerden arındırılmış, yeniden finansman ve alım kredilerini içeren mortgage başvuru faaliyetinden oluşan piyasa endeksi yüzde 1,6 artışla 230,5 puana çıktı.

MBA'nın yayımladığı ve Foreks Haber ile paylaştığı haftalık rapora göre, satın alma endeksi yüzde 3,3 artışla 136,1 puan olurken, refinansman endeksi yüzde 0,3 düşüşle 751,4 puana geriledi.

Söz konusu haftada, 30 yıllık mortgage faiz oranı 1 baz puan azalarak yüzde 6,43 seviyesine geldi.

MBA Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Baş Ekonomisti Joel Kan, "Geçtiğimiz hafta 30 yıllık sabit oran hafifçe düşerek yüzde 6,43'e geriledi. Satın alma başvuruları hafta boyunca yüzde 3'ten fazla arttı ve geçen yılın seviyelerine yaklaşıyor. Artışa hükümetin satın alma başvuruları öncülük ediyor” dedi.

Toplam başvurular içinde mortgage finansmanının payı yüzde 46,6'dan yüzde 46,4'e geriledi.

15 yıllık faizinde oran 10 baz puan artışla yüzde 5,98 olurken, 5 yıllık ARM kredi faizi değişmeyerek yüzde 5,98 seviyesinde kaldı. 30 yıllık jumbo (647.200 dolardan daha büyük) konut kredisi faizi ise 2 puan azalarak yüzde 6,73 oldu.

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