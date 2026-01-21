ABD’de mortgage başvuruları arttı, faiz düşüşü refinansmanı tetikledi

Mortgage Bankers Association (MBA) tarafından yayımlanan haftalık ankete göre, 16 Ocak 2026 ile biten haftada mortgage başvuruları bir önceki haftaya kıyasla yüzde 14,1 arttı.

Mortgage kredi başvurularının hacmini gösteren Piyasa Endeksi, mevsimsel olarak düzeltilmiş bazda haftalık yüzde 14,1 yükselirken, düzeltilmemiş bazda artış yüzde 17 oldu. En dikkat çekici artış refinansman tarafında görüldü. Refinansman Endeksi haftalık bazda yüzde 20 artarken, geçen yılın aynı haftasına göre yüzde 183 yükseldi.

MBA Başkan Yardımcısı ve Başekonomist Yardımcısı Joel Kan, mortgage faizlerindeki düşüşün bu hareketi tetiklediğini belirtti. Kan, “30 yıllık sabit mortgage faizi ortalama yüzde 6,16 ile Eylül 2024’ten bu yana en düşük seviyesine geriledi. Bu da Eylül 2025’ten bu yana refinansman başvurularında en güçlü haftayı getirdi” dedi.

Kan’a göre özellikle konvansiyonel ve VA (gaziler) kredilerinde refinansman başvuruları sırasıyla yüzde 29 ve yüzde 26 arttı. Refinansman işlemleri, toplam başvuruların yüzde 61,9’unu oluşturdu.

Konut alımına yönelik başvurular da haftayı artışla kapattı. Satın alma endeksi mevsimsel olarak düzeltilmiş bazda yüzde 5, düzeltilmemiş bazda ise yüzde 12 yükseldi. Geçen yılın aynı haftasına kıyasla artış yüzde 18 olarak gerçekleşti. Bu yükselişte, konvansiyonel kredi başvurularındaki yüzde 8’lik artış etkili oldu.

Kredi türlerine bakıldığında, FHA kredilerinin toplam içindeki payı yüzde 15,9’a gerilerken, VA kredilerinin payı yüzde 16,2’ye yükseldi. Ayarlanabilir faizli mortgage (ARM) kredilerinin payı ise yüzde 7,1 oldu.

30 yıl vadeli sabit faizli mortgage oranı, uyumlu kredilerde yüzde 6,16’ya, jumbo kredilerde yüzde 6,39’a geriledi. 15 yıl vadeli sabit mortgage faizi yüzde 5,55 olurken, 5/1 ARM oranı yüzde 5,42 ile yatay seyretti.