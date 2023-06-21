ABD'de mortgage başvuruları arttı

ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA) ipotek başvuru araştırmasına göre, mevsimsel faktörlerden arındırılmış, yeniden finansman ve alım kredilerini içeren mortgage başvuru faaliyetinden oluşan piyasa endeksi yüzde 0,5 artışla 209,8 puana geldi.

MBA'nın yayımladığı ve Foreks Haber ile mail yoluyla paylaştığı haftalık rapora göre, satın alma endeksi yüzde 1,5 artışla 165,6 puan olurken, refinansman endeksi yüzde 2,1 düşüşle 425,1 puana geriledi.

Söz konusu haftada 30 yıllık mortgage faizi 4 baz puan düşüşle yüzde 6,73'e indi. 30 yıllık kredi faizinde 4 haftalık ortalamada 4 baz puan artarken, geçen yılın aynı dönemine göre artış seviyesine 112 baz puandan 75 baz puana geriledi.

15 yıllık faizinde oran 1 baz puan artışla yüzde 6,26 seviyesine geldi. 5 yıllık ARM kredi faizinde oran 19 baz puan artarak yüzde 6,09 oldu. 30 yıllık jumbo (647.200 dolardan daha büyük) kredi faizinde ise 1 baz puan artışla yüzde 6,80 seviyesi görüldü.