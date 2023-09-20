ABD'de mortgage başvuruları arttı

ABD'de 15 Eylül ile sona eren haftada mortgage başvuruları, önceki hafta görülen 27 yılın en düşük seviyesinden toparlandı.

ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA) ipotek başvuru araştırmasına göre, mevsimsel faktörlerden arındırılmış, yeniden finansman ve alım kredilerini içeren mortgage başvuru faaliyetinden oluşan piyasa endeksi yüzde 5,4 artışla 192,1 puana çıktı.

MBA'nın yayımladığı ve Foreks Haber ile mail yoluyla paylaştığı haftalık rapora göre, satın alma endeksi yüzde 2,3 artışla 147,0 puan olurken, refinansman endeksi yüzde 13,2 artışla 415,4 puana geldi.

Söz konusu haftada 30 yıllık mortgage faizi 4 baz puan artarak yüzde 7,31 seviyesine geldi. 30 yıllık kredi faizinde 4 haftalık ortalamada değişmezken, geçen yılın aynı dönemine göre artış 106 puan oldu.

15 yıllık faizinde oran 10 baz puan düşüşle yüzde 6,62 oldu. 5 yıllık ARM kredi faizinde oran 17 baz puan düşüşle yüzde 6,42 seviyesine geldi. 30 yıllık jumbo (647.200 dolardan daha büyük) kredi faizinde ise 7 baz puan artışla yüzde 7,32 seviyesi görüldü.