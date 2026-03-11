ABD'de mortgage başvuruları arttı

Satın alma amaçlı başvurular mevsimsellik etkisinden arındırılmış bazda haftada yüzde 7,8 artarken düzeltilmemiş bazda yüzde 9,3 yükseldi ve bir önceki yılın aynı haftasına kıyasla yüzde 11 daha yüksek seyretti. Refinansman endeksi ise haftada yüzde 0,5 gerilerken yıllık bazda yüzde 81 artış kaydetti.

MBA'nın Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Baş Ekonomisti Mike Fratantoni, Ortadoğu'daki gelişmeler nedeniyle finansal piyasalarda yaşanan oynaklığın mortgage faizlerini yukarı çektiğini belirtti. Fratantoni, “Son haftalarda borçlular %6’nın altında faizle kredi bulabiliyordu, ancak mevcut oynaklık uzun vadeli oranları yukarı itti. Buna rağmen konut alım aktivitesi, özellikle FHA kredilerinde %11’in üzerinde artışla geçen yılın temposunun önünde ilerliyor” dedi.

Faiz oranları incelendiğinde 30 yıllık sabit faizli uyumlu mortgage'ların yüzde 6,09'dan yüzde 6,19'a, jumbo kredilerin yüzde 6,16'dan yüzde 6,26'ya, FHA destekli kredilerin yüzde 5,97'den yüzde 6,02'ye ve 15 yıllık sabit faizli mortgage'ların yüzde 5,49'dan yüzde 5,54'e çıktığı görüldü. Buna karşın 5/1 ayarlanabilir faizli mortgage oranı yüzde 5,32'den yüzde 5,26'ya geriledi.