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ABD'de mortgage başvuruları azaldı

ABD'de mortgage başvuruları düşerken, 30 yıllık faizde aşağı yönlü seyir üçüncü haftasında da sınırlı da olsa devam etti.

Haber Merkezi
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ABD'de mortgage başvuruları azaldı
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ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA) ipotek başvuru araştırmasına göre, 14 Şubat ile sona eren haftada mevsimsel faktörlerden arındırılmış, yeniden finansman ve alım kredilerini içeren mortgage başvuru faaliyetinden oluşan piyasa endeksi %3,5 düşüşle 220,5 seviyesine indi.

MBA'nın yayımladığı ve Foreks Haber ile mail yoluyla paylaştığı haftalık rapora göre, satın alma endeksi %1,0 düşüşle 150,2 olurken, refinansman endeksi %7,3 düşüşle 593,6 puana geriledi.

Söz konusu haftada, 30 yıllık mortgage faiz oranı 2 baz puan daha azaldı ve %6,93 seviyesine indi.

MBA Başkan Yardımcısı ve Baş Ekonomist Joel Kan, "Piyasalar beklenmedik derecede güçlü enflasyon verilerini görmezden geldikçe, mortgage oranları hafta boyunca düştü. Mortgage oranlarının düşmesine ve 30 yıllık sabit oranın %6,93'e inmesine rağmen, başvurular yıl başından bu yana en yavaş hızına geriledi.” dedi.

Toplam başvurular içinde mortgage finansmanının payı %40,2 seviyesinden %38,7'ye indi.

Kan, alıcıların kararsız kalmasıyla satın alma başvurularının hafta boyunca gerilediğine işaret ederek, "Ancak gevşeyen stoklar önümüzdeki aylarda faaliyeti desteklemeye yardımcı olabilir. Yeniden finansman başvuruları önceki haftalarda artıyordu, ancak oranlar %7'ye yakın kaldığı için düştü.” değerlendirmesinde bulundu.

15 yıllık faizinde oran 4 baz puan düşüşle %6,31 olurken, 5 yıllık ARM kredi faizi 12 baz puan düşüşle %6,08 seviyesine geldi. 30 yıllık jumbo (647.200 dolardan daha büyük) konut kredisi faizi ise 7 baz puan arttı ve %7,03 seviyesine çıktı.

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