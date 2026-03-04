ABD'de mortgage başvuruları bir haftada yüzde 11 arttı

Refinansman endeksi haftalk bazda yüzde 14,3 artarken bir önceki yılın aynı haftasına göre yüzde 109 yüksek seyretti. Mevsimsellikten arındırılmış satın alma endeksi ise haftalk yüzde 6,1 artarak geçen yılın aynı döneminin yüzde 10 üzerine çıktı.

MBA Başkan Yardımcısı ve Baş Ekonomisti Joel Kan, mortgage oranlarının 2022'den bu yana en düşük seviyelerine yakın seyretmesiyle birlikte refinansman faaliyetinin güç kazandığını belirtti. Refinansman başvurularının dördüncü haftada da artarak 2022'den bu yana en güçlü tempoyu yakaladığını, geleneksel refinansmanların yüzde 20 yükseldiğini ve ortalama kredi büyüklüğündeki artışın daha fazla borçlunun aylık ödemelerini düşürmeye yöneldiğine işaret ettiğini ifade etti.

Toplam başvurular içinde refinansmanın payı yüzde 58,6'dan yüzde 59,8'e yükselirken değişken faizli mortgage'ların payı yüzde 8,8'e çıktı. FHA'nın payı yüzde 16,1'den yüzde 15,8'e gerilerken VA'nın payı yüzde 18,7'den yüzde 17,1'e düştü.

Uyumlu bakiyeli 30 yıllık sabit faizli mortgage'larda ortalama faiz oranı yüzde 6,09 ile değişmezken jumbo kredilerde yüzde 6,20'den yüzde 6,16'ya geriledi.