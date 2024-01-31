ABD'de mortgage başvuruları düşüş gösterdi

ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA) ipotek başvuru araştırmasına göre, mevsimsel faktörlerden arındırılmış, yeniden finansman ve alım kredilerini içeren mortgage başvuru faaliyetinden oluşan piyasa endeksi yüzde 7,2 düşüşle 202,5 puana indi.

MBA'nın yayımladığı ve Foreks Haber ile mail yoluyla paylaştığı haftalık rapora göre, satın alma endeksi yüzde 11,4 düşüşle 154,5 puan olurken, refinansman endeksi yüzde 1,6 artışla 445,6 puana çıktı.

Söz konusu haftada, 30 yıllık mortgage faiz oranı yüzde 6,78 seviyesinde kaldı.

Satın alma başvuruları için ortalama kredi büyüklüğü, 444.100 dolar ile Mayıs 2022'den bu yana en büyük değerine ulaştı.

15 yıllık faizinde oran 3 baz puan artışla yüzde 6,34 puan olurken, 5 yıllık ARM kredi faizi 1 baz puan arttı ve yüzde 6,23 puan seviyesine yükseldi. 30 yıllık jumbo (647.200 dolardan daha büyük) konut kredisi faizi ise değişmeyerek yüzde 6,94 seviyesinde kaldı.