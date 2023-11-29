ABD'de mortgage başvuruları düşüşünü sürdürdü

ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA) ipotek başvuru araştırmasına göre, mevsimsel faktörlerden arındırılmış, yeniden finansman ve alım kredilerini içeren mortgage başvuru faaliyetinden oluşan piyasa endeksi yüzde 0,3 artışla 176,1 puana yükseldi.

MBA'nın yayımladığı ve Foreks Haber ile mail yoluyla paylaştığı haftalık rapora göre, satın alma endeksi yüzde 4,7 artışla 144,9 puan olurken, refinansman endeksi yüzde 4,7 düşüşle 327,8 puana indi.

30 yıllık mortgage faizi, söz konusu haftada 4 baz puan birden düşerek 7,37 oldu. 30 yıllık kredi faizinde 4 haftalık ortalamada 49 puan azalırken, geçen yılın aynı dönemine göre artış 88 puan oldu.

15 yıllık faizinde oran 1 baz puan düşüşle yüzde 6,88 puan olurken, 5 yıllık ARM kredi faizi 17 baz puan azaldı ve yüzde 6,59 seviyesine indi.

30 yıllık jumbo (647.200 dolardan daha büyük) konut kredisi faizi ise 3 baz puan artışla yüzde 7,54 seviyesine geldi.