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ABD'de mortgage başvuruları düşüşünü sürdürdü

ABD'de mortgage başvurularında önceki hafta başlayan düşüş geçen hafta da devam ederken, 30 yıllık faizde de aşağı yönlü hareket küçük adımlarla sürüyor; faiz son dört haftadır aşağı gelerek Aralık ortasından bu yana en düşük seviyesine indi.

Haber Merkezi
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ABD'de mortgage başvuruları düşüşünü sürdürdü
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ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA) ipotek başvuru araştırmasına göre, 21 Şubat ile sona eren haftada mevsimsel faktörlerden arındırılmış, yeniden finansman ve alım kredilerini içeren mortgage başvuru faaliyetinden oluşan piyasa endeksi %1,2 düşüşle 214,9 seviyesine indi.

MBA'nın yayımladığı ve ForInvest Haber ile mail yoluyla paylaştığı haftalık rapora göre, satın alma endeksi %0,2 artışla 144,3 olurken, refinansman endeksi %3,6 düşüşle 572,5 puana geriledi.

Söz konusu haftada, 30 yıllık mortgage faiz oranı 5 baz puan daha azaldı ve %6,88 seviyesine indi.

MBA Başkan Yardımcısı ve Baş Ekonomist Joel Kan, "Tüketicilerin ekonomi ve iş piyasası konusunda biraz daha az iyimser hissetmesine bağlı olarak, Hazine getirileri daha zayıf tüketici harcama verileriyle düştü. Bu, mortgage faiz oranlarını da düşürdü ve 30 yıllık sabit oran Aralık ortasından bu yana en düşük seviye olan %6,88'e geldi." dedi.

Toplam başvurular içinde mortgage finansmanının payı %38,7 seviyesinden %38,9'a yükseldi.

15 yıllık faizinde oran 6 baz puan düşüşle %6,25 olurken, 5 yıllık ARM kredi faizi 3 baz puan düşüşle %6,05 seviyesine geldi. 30 yıllık jumbo (647.200 dolardan daha büyük) konut kredisi faizi ise 3 baz puan azaldı ve %7,00 seviyesine indi.

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