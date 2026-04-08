ABD’de mortgage başvuruları düşüşünü sürdürdü

Mortgage Bankalar Birliği’nin (MBA) 3 Nisan haftasına ilişkin Haftalık İpotek Başvuruları Anketi verilerine göre, ipotek başvuruları bir önceki haftaya göre mevsimsellikten arındırılmış bazda yüzde 0,8 oranında düştü. Mevsimsellikten arındırılmamış bazda ise endeks bir önceki haftaya göre yüzde 1 azaldı.

Yeniden finansman (refinansman) endeksi bir önceki haftaya göre yüzde 3 gerilerken, geçen yılın aynı haftasına göre yüzde 4 daha düşük seviyede gerçekleşti. Mevsimsellikten arındırılmış satın alma endeksi bir önceki haftaya göre yüzde 1 artarken, mevsimsellikten arındırılmamış satın alma endeksi bir önceki haftaya göre yüzde 1 yükseldi ve geçen yılın aynı haftasına göre yüzde 7 daha düşük kaldı.

İpotek başvurularını baskılayan nedenler

MBA Başkan Yardımcısı ve Baş Ekonomist Yardımcısı Joel Kan, yüksek ipotek oranları ve devam eden ekonomik belirsizliğin geçen hafta ipotek başvurularını yeniden baskıladığını belirtti. 30 yıllık sabit faiz oranının yüzde 6,51’e gerilediğini ancak son bir aydaki keskin artışın birçok potansiyel yeniden finansman başvurusunu durdurduğunu söyleyen Kan, yeniden finansman başvurularının Aralık 2025’ten bu yana en düşük seviyesinde olduğunu ifade etti.

Kan ayrıca satın alma faaliyetlerinin mevcut koşullardan olumsuz etkilendiğini, satın alma başvurularının yıllık bazda yüzde 7 azalarak Ocak 2025’ten bu yana ilk yıllık düşüşü kaydettiğini belirtti. FHA ipotek oranının konvansiyonel ipotek oranının yaklaşık 30 baz puan altında olması nedeniyle FHA satın alma başvurularının haftalık bazda yüzde 5 arttığını söyledi.

Refinansman başvurularının payı geriledi

Toplam başvurular içinde yeniden finansman başvurularının payı yüzde 45,3’ten yüzde 44,3’e geriledi. Ayarlanabilir faizli ipotek (ARM) başvurularının payı toplam başvurular içinde yüzde 8,6’ya yükseldi. FHA başvurularının payı yüzde 19,5’ten yüzde 19,3’e düşerken, VA başvurularının payı yüzde 16,1 ve USDA başvurularının payı yüzde 0,5 olarak değişmedi.

Konformist kredi bakiyeli (832.750 dolar veya altı) 30 yıllık sabit faizli ipotekler için ortalama sözleşme faiz oranı yüzde 6,57’den yüzde 6,51’e geriledi. Jumbo kredi bakiyeli (832.750 dolar üzeri) 30 yıllık sabit faizli ipotekler için ortalama sözleşme faiz oranı yüzde 6,59’dan yüzde 6,54’e düştü. FHA destekli 30 yıllık sabit faizli ipoteklerde ortalama sözleşme faiz oranı yüzde 6,25’ten yüzde 6,22’ye geriledi. 15 yıllık sabit faizli ipoteklerde ortalama sözleşme faiz oranı yüzde 5,89’dan yüzde 5,90’a yükseldi. 5/1 ARM’lerde ortalama sözleşme faiz oranı ise yüzde 5,67’den yüzde 5,60’a düştü.