ABD'de mortgage başvuruları düşüşünü sürdürüyor

ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA) ipotek başvuru araştırmasına göre, mevsimsel faktörlerden arındırılmış, yeniden finansman ve alım kredilerini içeren mortgage başvuru faaliyetinden oluşan piyasa endeksi yüzde 2,1 düşüşle 161,8 puana geriledi.

MBA'nın yayımladığı ve Foreks Haber ile mail yoluyla paylaştığı haftalık rapora göre, satın alma endeksi yüzde 1,4 düşüşle 125,2 puan olurken, refinansman endeksi yüzde 3,5 düşüşle 341,7 puana geldi.

30 yıllık mortgage faizi 7 haftalık artışını sonlandırdı ve 4 baz puan düşerek yüzde 7,86 seviyesine indi. 30 yıllık kredi faizinde 4 haftalık ortalamada 33 puan artarken, geçen yılın aynı dönemine göre artış 80 puan oldu.

15 yıllık faizinde oran 6 baz puan artışla yüzde 7,14 puan olurken, 5 yıllık ARM kredi faizi 22 baz puan geriledi ve yüzde 6,77 seviyesine indi.

30 yıllık jumbo (647.200 dolardan daha büyük) konut kredisi faizi ise 2 baz puan artışla yüzde 7,80 seviyesi yükseldi.