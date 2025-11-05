ABD'de mortgage başvuruları geçen hafta düştü

Mortgage Bankers Association’ın (MBA) 31 Ekim 2025 haftasına ait verilerine göre, mortgage başvuruları bir önceki haftaya göre yüzde 1,9 oranında azaldı. Mevsimsel etkilerden arındırılmış Market Bileşik Endeks yüzde 1,9 düşerken, arındırılmamış bazda yüzde 3 geriledi.

MBA'nın yayımladığı ve ForInvest Haber ile paylaştığı haftalık rapora göre, refinansman başvuruları haftalık bazda yüzde 3 azaldı ancak geçen yılın aynı haftasına göre yüzde 151 artış gösterdi. Mevsimsel olarak düzeltilmiş satın alma başvuruları yüzde 1 düşerken, arındırılmamış satın alma başvuruları yüzde 2 azaldı. Buna rağmen, satın alma başvuruları geçen yılın aynı haftasına göre yüzde 26 daha yüksek gerçekleşti.

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, 30 yıllık sabit faizli mortgage oranının yüzde 6,31 ile son bir yılın en düşük seviyelerine yakın kaldığını belirtti. Büyük kredi tutarlarına sahip borçluların aylık ödemelerini azaltma arayışı, refinansman başvurularının altı haftanın en yüksek ortalama kredi tutarına ulaşmasına neden oldu. FHA destekli satın alma başvurularında hafif bir artış gözlendi.

Konvansiyonel kredilerde (806.500 dolar ve altı) 30 yıllık sabit faiz oranı yüzde 6,30’dan yüzde 6,31’e yükseldi. Jumbo kredilerde (806.500 dolar üzeri) oran yüzde 6,38’den yüzde 6,43’e çıktı. FHA destekli kredilerde ise faiz oranı yüzde 6,13 seviyesine yükseldi.