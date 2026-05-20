ABD'de mortgage başvuruları geriledi

Mortgage Bankalar Birliği (MBA) verilerine göre, ABD'de mortgage kredi başvuru hacmini gösteren piyasa bileşik endeksi mevsim etkisinden arındırılmış bazda yüzde 2,3 düştü. Arındırılmamış bazda gerileme yüzde 3 oldu.

Yeniden finansman endeksi haftalık bazda yüzde 0,1 düşerken, geçen yılın aynı haftasına göre yüzde 35 daha yüksek gerçekleşti. Satın alma endeksi ise mevsim etkisinden arındırılmış bazda haftalık yüzde 4 geriledi. Arındırılmamış satın alma endeksi haftalık yüzde 5 düşerken, yıllık bazda yüzde 8 artış gösterdi.

MBA Başkan Yardımcısı ve Yardımcı Başekonomist Joel Kan, yüksek yakıt maliyetlerinden kaynaklanan enflasyon kaygıları ile küresel kamu borcuna ilişkin artan endişelerin geçen hafta ABD'de ve yurt dışında tahvil faizlerini yükselttiğini söyledi. Kan, bunun mortgage faizlerini yukarı çektiğini ve 30 yıllık sabit mortgage faizinin yüzde 6,56'ya çıkarak son 7 haftanın en yüksek seviyesine ulaştığını belirtti.

Kan, toplam başvuruların satın alma amaçlı borçlananların hem geleneksel hem de kamu destekli kredi türlerinde geri çekilmesiyle 5 haftanın en düşük seviyesine indiğini ifade etti. Yeniden finansman başvurularının ise kamu destekli refinansmanlarda düşüş, geleneksel refinansmanlarda artış görülmesi nedeniyle genel olarak yatay kaldığını söyledi.

Ayarlanabilir faizli mortgage başvurularının toplam başvurular içindeki payı yüzde 9,6'ya yükseldi. Bu oran Ekim 2025'ten bu yana en yüksek seviye oldu. Kan, ayarlanabilir faizli mortgage faizinin 30 yıllık sabit faizin 80 baz puan altında olması nedeniyle borçluların daha düşük faizli kredi türlerine yöneldiğini belirtti.

Toplam başvurular içinde refinansman payı yüzde 40,8'den yüzde 41,9'a çıktı. FHA destekli kredilerin payı yüzde 17,9'da sabit kalırken, VA kredilerinin payı yüzde 14,9'dan yüzde 14,4'e düştü. USDA kredilerinin payı ise yüzde 0,5'ten yüzde 0,4'e geriledi.

Faiz oranlarında, uyumlu kredi bakiyelerine sahip 30 yıl vadeli sabit mortgage için ortalama sözleşme faizi yüzde 6,46'dan yüzde 6,56'ya yükseldi. Jumbo 30 yıl vadeli sabit mortgage faizi yüzde 6,48'den yüzde 6,58'e, FHA destekli 30 yıl vadeli sabit mortgage faizi yüzde 6,16'dan yüzde 6,24'e çıktı.

15 yıl vadeli sabit mortgage faizi yüzde 5,83'ten yüzde 5,93'e, 5/1 ayarlanabilir faizli mortgage faizi ise yüzde 5,70'ten yüzde 5,76'ya yükseldi.