ABD'de mortgage başvuruları hızla geriledi

ABD'de mortgage başvuruları Noel ve yılbaşı tatilleri nedeniyle açıklanmayan iki hafta boyunca yüzde 21,9 gibi yüksek bir oranda düşüş gösterdi.

ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA), Noel ve yılbaşı tatilleri nedeniyle iki haftalık verileri birlikte açıkladı.

MBA'nın yayımladığı ve Foreks Haber ile mail yoluyla paylaştığı haftalık rapora göre, iki haftada refinansman endeksi yüzde 36, satın alma endeksi yüzde 13 geriledi.

MBA Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Baş Ekonomist Mike Fratantoni, "Mortgage oranları son iki haftada yükseldi ve yaklaşık yüzde 7 seviyesine ulaştı. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, konut faaliyetlerinin genellikle durma noktasına geldiği bir zamanda, oranlardaki bu artış hem yeniden finansman hem de satın alma başvurularında düşüşlere yol açtı." dedi.

27 Aralık haftasında ise mevsimsel faktörlerden arındırılmış, yeniden finansman ve alım kredilerini içeren mortgage başvuru faaliyetinden oluşan piyasa endeksi yüzde 12,6 düşüşle 174,9 puana indi. Satın alma endeksi yüzde 6,8 düşüşle 136,7 puan olurken, refinansman endeksi yüzde 23,4 gerileyerek 395,1 puana indi.

Söz konusu haftada, 30 yıllık mortgage faiz oranı 8 puan artarak yüzde 6,97 seviyesine geldi.

Toplam başvurular içinde mortgage finansmanının payı yüzde 44,3 seviyesinden yüzde 39,4'e indi.

15 yıllık faizinde oran 6 puan artışla yüzde 6,43 olurken, 5 yıllık ARM kredi faizi 14 puan geriledi ve yüzde 5,97 seviyesine indi.

30 yıllık jumbo (647.200 dolardan daha büyük) konut kredisi faizi ise 14 baz puan artarak yüzde 7,13 oldu.