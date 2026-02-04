ABD'de mortgage başvuruları sert düştü

Mortgage Bankacılar Birliği'nin (MBA) 30 Ocak 2026'da sona eren hafta için Haftalık Mortgage Başvuruları Anketi verilerine göre, mortgage başvuruları bir önceki haftaya göre yüzde 8,9 azaldı. Geçen haftanın sonuçları Martin Luther King Jr. Tatili için bir düzeltme içeriyordu.

MBA'nın yayımladığı ve ForInvest Haber ile mail yoluyla paylaştığı haftalık rapora göre, mortgage kredisi başvuru hacminin bir ölçüsü olan Piyasa Bileşik Endeksi, mevsimsel olarak düzeltilmiş bazda bir önceki haftaya göre yüzde 8,9 azaldı. Düzeltilmemiş bazda endeks, önceki haftaya kıyasla yüzde 4 arttı.

Yeniden Finansman Endeksi önceki haftaya göre yüzde 5 azaldı ve bir yıl önceki aynı haftaya göre yüzde 117 daha yüksekti. Mevsimsel olarak düzeltilmiş Satın Alma Endeksi bir önceki haftaya göre yüzde 14 azaldı. Düzeltilmemiş Satın Alma Endeksi önceki haftaya kıyasla yüzde 2 arttı ve bir yıl önceki aynı haftaya göre yüzde 4 daha yüksekti.

MBA Başkan Yardımcısı ve Baş Ekonomist Yardımcısı Joel Kan, "Geçen hafta başvuru hacmi, satın alma başvurularında yüzde 14'lük düşüşün öncülüğünde azaldı. Fern Kış Fırtınası muhtemelen bir etki yaptı, çünkü ülkenin büyük bir kısmı kar altında kaldı ve ev satın alma faaliyetini engelledi" dedi. "Satın alma başvurularındaki yıllık artış, Nisan 2025'ten bu yana en zayıf seviyedeydi. Mortgage oranları düşmesine rağmen yeniden finansman faaliyeti de hafta boyunca azaldı. 30 yıllık sabit oran geçen hafta ortalama yüzde 6,21 oldu, hafif bir düşüş ama daha fazla borçluyu yeniden finansmana teşvik edecek kadar önemli değil. Ayrıca bu haftanın sonuçları MLK Jr. tatilini içeren haftayla karşılaştırılıyor."

Yeniden finansmanın mortgage faaliyetindeki payı, önceki haftanın yüzde 56,2'sinden yüzde 57,1'e yükseldi. Ayarlanabilir oranlı mortgage (ARM) faaliyetinin payı toplam başvuruların yüzde 7,5'ine geriledi.

FHA'nın toplam başvurulardaki payı önceki haftanın yüzde 18,6'sından yüzde 17,8'e düştü. VA'nın toplam başvurulardaki payı önceki haftanın yüzde 14,7'sinden yüzde 15,8'e yükseldi. USDA'nın toplam başvurulardaki payı önceki haftanın yüzde 0,5'inden yüzde 0,4'e düştü.

Uygun kredi bakiyeleri (832.750 dolar veya daha az) ile 30 yıllık sabit oranlı mortgageler için ortalama sözleşme faiz oranı yüzde 6,24'ten yüzde 6,21'e düştü ve yüzde 80 kredi-değer oranı (LTV) kredileri için puanlar (oluşturma ücreti dahil) 0,55'ten 0,56'ya yükseldi.

Jumbo kredi bakiyeleri (832.750 dolardan fazla) ile 30 yıllık sabit oranlı mortgageler için ortalama sözleşme faiz oranı yüzde 6,34'ten yüzde 6,32'ye düştü.