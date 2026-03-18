ABD’de mortgage başvuruları sert düştü

ABD’de mortgage piyasasında başvurular geçen hafta sert bir düşüş yaşadı. Mortgage Bankers Association’ın haftalık raporuna göre, 13 Mart 2026 ile biten haftada toplam başvurular bir önceki haftaya kıyasla yüzde 10,9 geriledi. Mevsimsellikten arındırılmış Piyasa Bileşik Endeksi yüzde 10,9, arındırılmamış endeks ise yüzde 10 düşüş kaydetti.

Refinansman başvuruları haftalık bazda yüzde 19 azaldı, ancak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 69 daha yüksek kaldı. Satın alma başvuruları ise yükselişini sürdürdü; mevsimsellikten arındırılmış endeks yüzde 1, arındırılmamış endeks yüzde 2 artış gösterdi ve yıllık bazda yüzde 12 yükseldi.

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, mortgage faizlerinin yükselen Hazine tahvili getirileri ve Orta Doğu’daki çatışmaların petrol fiyatlarını yüksek tutmasıyla birlikte artmaya devam ettiğini belirtti. 30 yıllık sabit faiz yüzde 6,30’a çıkarak Aralık 2025’ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Bu artış özellikle konvansiyonel refinansman başvurularında yüzde 27’lik sert bir düşüşe yol açarken, devlet destekli refinansmanlarda yüzde 5’lik daha sınırlı bir gerileme görüldü.

Refinansmanların toplam başvurular içindeki payı yüzde 57,8’den yüzde 52,3’e gerilerken, ayarlanabilir faizli mortgage (ARM) payı yüzde 8’e düştü. FHA başvurularının payı yüzde 19,4’e, VA başvurularının payı ise yüzde 16,7’ye yükseldi.

Faiz oranları da genel olarak yukarı yönlü hareket etti. Konvansiyonel 30 yıllık sabit faizli krediler yüzde 6,39’a, FHA kredileri yüzde 6,08’e, 15 yıllık sabit faizli krediler yüzde 5,66’ya ve 5/1 ARM kredileri yüzde 5,65’e çıktı.

Yüksek faiz ortamı refinansman talebini baskılarken, satın alma başvurularının artmaya devam etmesi, piyasada artan konut arzı ve fiyat artışlarının yavaşlamasıyla destekleniyor.