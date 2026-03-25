ABD'de mortgage başvuruları sert düştü

Mortgage Bankacıları Birliği (MBA) tarafından yayımlanan haftalık verilere göre, 20 Mart 2026 tarihinde sona eren haftada konut kredisi başvuruları bir önceki haftaya göre yüzde 10,5 oranında azaldı. Petrol fiyatlarındaki artışın Hazine tahvili getirilerini yüksek tutmaya devam etmesi, mortgage faizlerini son ayların en yüksek seviyesine taşıyarak piyasada belirgin bir yavaşlamaya neden oldu.

MBA'nın ForInvest Haber ile paylaştığı rapora göre; Piyasa Bileşik Endeksi bazında başvurular mevsimsellikten arındırılmış verilere göre yüzde 10,5 gerilerken, yeniden yapılandırma (refinansman) endeksindeki düşüş yüzde 15’i buldu. Konut alımına yönelik başvuruları temsil eden Satın Alma Endeksi ise haftalık bazda yüzde 5 azalış gösterdi.

MBA Başkan Yardımcısı ve Baş Ekonomist Yardımcısı Joel Kan, 30 yıllık sabit faiz oranının yüzde 6,43’e yükseldiğini belirtti. Bu oranın şubat ayı sonuna göre 30 baz puandan fazla bir artışa işaret ettiğini vurgulayan Kan, yükselen faizlerin satın alma gücünü kısıtlaması ve ekonomik belirsizliğin artmasıyla potansiyel alıcıların beklemeye geçtiğini ifade etti.

30 yıllık sabit konvansiyonel kredilerde faiz yüzde 6,43’e yükseldi, puanlar 0,65’e çıktı. Jumbo kredilerde faiz yüzde 6,45, puan 0,56 seviyesinde. FHA destekli kredilerde faiz yüzde 6,15, puan 0,75 olarak kaydedildi. 15 yıllık sabit kredilerde faiz yüzde 5,83, puan 0,80; 5/1 ARM kredilerinde faiz yüzde 5,75, puan 0,68’e yükseldi. Tüm kredi tiplerinde efektif faiz oranları geçen haftaya göre arttı.