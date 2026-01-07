ABD’de mortgage başvuruları yeni yıla düşüşle başladı

ABD’de mortgage başvuruları yılın ilk haftalarında belirgin biçimde geriledi. Mortgage Bankalar Birliği’nin (MBA) haftalık anketine göre, 2 Ocak 2026 ile biten haftada mortgage başvuruları, tatil etkilerinden arındırılmış olarak iki hafta öncesine kıyasla yüzde 9,7 azaldı. Mevsimsel etkilerden arındırılmamış verilere göre ise düşüş yüzde 28’i buldu.

Mortgage kredi başvurularının genel seyrini gösteren Piyasa Bileşik Endeksi de aynı dönemde yüzde 9,7 gerilerken, arındırılmamış bazda sert düşüş dikkat çekti. Yeniden finansman başvurularını izleyen endeks tatil etkisine göre ayarlandığında iki haftada yüzde 14 düşmesine rağmen, geçen yılın aynı dönemine göre güçlü artışını korudu. Satın alma amaçlı mortgage başvuruları ise iki haftalık dönemde yüzde 6 azalırken, yıllık bazda yüzde 10 artıda kaldı.

Eylül 2024’ten bu yana en düşük seviye

MBA Başkan Yardımcısı ve Başekonomist Yardımcısı Joel Kan, mortgage faizlerinin yeni yıla yüzde 6,25 seviyesine gerileyerek Eylül 2024’ten bu yana en düşük düzeyden başladığını belirtti. Kan’a göre bu gerileme yeniden finansman talebini desteklese de, tatil öncesi haftalara kıyasla ivme zayıf kaldı. FHA destekli yeniden finansman başvurularında görülen yüzde 19’luk artışın ise önceki haftadaki düşüşün ardından kısmi bir toparlanma niteliği taşıdığı ifade edildi. MBA, mortgage faizlerinin mevcut seviyeler etrafında dalgalanmasını ve faizlerin düştüğü dönemlerde yeniden finansman fırsatlarının ortaya çıkmasını bekliyor.

Satın alma tarafında ise tablo daha zayıf. Başvurular geçen yıla göre artıda olmasına rağmen, son haftada hem konvansiyonel hem de FHA kredilerindeki düşüş nedeniyle geriledi. Ortalama kredi tutarı 408 bin 700 dolara inerek son bir yılın en düşük seviyesine geriledi. Bu düşüşte hem konvansiyonel hem de kamu destekli kredilerde ortalama tutarların azalması etkili oldu.

Yeniden finansman yükselmeye devam etti

Başvuruların kompozisyonuna bakıldığında, yeniden finansmanın toplam başvurular içindeki payı yüzde 56,6’ya yükselirken, değişken faizli mortgage’ların payı yüzde 6,3’e geriledi. FHA kredilerinin payı artarken, VA ve USDA kredilerinde de sınırlı yükselişler kaydedildi.

Faiz cephesinde ise 30 yıl vadeli sabit faizli konut kredilerinde düşüş eğilimi öne çıktı. Konvansiyonel kredilerde ortalama faiz yüzde 6,25’e, jumbo kredilerde yüzde 6,32’ye gerilerken, FHA destekli 30 yıl vadeli kredilerde oran yüzde 6,09 oldu. 15 yıl vadeli sabit faizli mortgage’larda da faizler yüzde 5,64’e indi. Buna karşılık 5/1 ayarlanabilir faizli mortgage’larda ortalama faiz oranı yükseliş gösterdi.