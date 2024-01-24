ABD'de mortgage başvuruları yükselişini sürdürdü

ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA) ipotek başvuru araştırmasına göre, mevsimsel faktörlerden arındırılmış, yeniden finansman ve alım kredilerini içeren mortgage başvuru faaliyetinden oluşan piyasa endeksi yüzde 3,7 artışla 218,2 puana yükseldi.

MBA'nın yayımladığı ve Foreks Haber ile mail yoluyla paylaştığı haftalık rapora göre, satın alma endeksi yüzde 7,5 artışla 174,3 puan olurken, refinansman endeksi yüzde 7,0 düşüşle 438,4 puana geriledi.

30 yıllık mortgage faizi, söz konusu haftada 3 baz puan artarak yüzde 6,78 oldu.

MBA Başkan Yardımcısı ve Başekonomisti Joel Kan, "Mortgage oranları geçen hafta hafif bir artış gösterdi ancak satın alma faaliyetlerinde artış eğilimi devam ediyor. Konvansiyonel ve FHA satın alma başvuruları, bazı alıcıların bu sezon erken harekete geçmesi nedeniyle geçen haftaki artışın çoğunu oluşturdu. Refinansman başvuruları hafta boyunca geriledi ve düşük seviyelerde kalmıştır. Bu seviyelerdeki oranlarla ev sahiplerinin yeniden finansman yapmaları için hala çok az teşvik var" dedi.

15 yıllık faizinde oran 7 baz puan artışla yüzde 6,31 puan olurken, 5 yıllık ARM kredi faizi 8 baz puan yükseldi ve yüzde 6,22 puan seviyesine çıktı. 30 yıllık jumbo (647.200 dolardan daha büyük) konut kredisi faizi ise 8 baz puan artışla yüzde 6,94 puan seviyesine geldi.