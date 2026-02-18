ABD'de mortgage başvuruları yüzde 2,8 arttı

MBA'nın ForInvest Haber ile mail yolu ile paylaştığı açıklamaya göre, mevsimsellikten arındırılmış Piyasa Endeksi yüzde 2,8 yükselirken, arındırılmamış bazda endeks yüzde 5 artış gösterdi. Yeniden finansman endeksi haftalık bazda yüzde 7 artarken, geçen yılın aynı haftasına göre yüzde 132 yükseldi. Mevsimsellikten arındırılmış satın alma endeksi bir önceki haftaya göre yüzde 3 düşerken, arındırılmamış satın alma endeksi yüzde 3 arttı ve geçen yılın aynı haftasına göre yüzde 8 yükseldi.

MBA Başkan Yardımcısı ve Başekonomist Yardımcısı Joel Kan, "Mortgage başvuruları geçen hafta dört haftanın en düşük faiz oranlarının etkisiyle arttı. Hazine getirileri, ocak ayı istihdam verilerinin beklentilerin üzerinde olmasına rağmen zayıf perakende satış ve konut satış verileriyle haftayı düşük kapattı" dedi. Kan, 30 yıllık sabit mortgage faiz oranının yüzde 6,17’ye gerilediğini, diğer kredi türlerinde de düşüş yaşandığını belirtti. Yeniden finansman başvurularının tüm kredi türlerinde arttığını ve ocak ortasından bu yana en güçlü haftayı kaydettiğini, ancak satın alma başvurularında genel bir düşüş olduğunu, VA satın alma başvurularının ise yüzde 4 yükseldiğini ifade etti.

Toplam başvurular içinde yeniden finansman payı yüzde 56,4’ten yüzde 57,4’e çıktı. Değişken faizli mortgage (ARM) payı yüzde 8,2’ye yükseldi. FHA başvurularının payı yüzde 18,4 ile sabit kaldı. VA başvurularının payı yüzde 16,0’dan yüzde 16,5’e çıktı. USDA başvurularının payı ise yüzde 0,4 ile değişmedi.

Konvansiyonel kredi bakiyesi 832.750 dolar veya altındaki 30 yıllık sabit mortgage faiz oranı yüzde 6,21’den yüzde 6,17’ye gerilerken, puanlar yüzde 0,56 seviyesinde sabit kaldı. Jumbo kredi bakiyesi 832.750 dolar üzerindeki 30 yıllık sabit mortgage faiz oranı yüzde 6,30’dan yüzde 6,21’e düştü, puanlar ise yüzde 0,34’ten yüzde 0,27’ye geriledi.