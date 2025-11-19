ABD’de mortgage başvuruları yüzde 5,2 geriledi

Mortgage Bankers Association’ın (MBA) 14 Kasım 2025’te sona eren haftaya ilişkin verilerine göre, mortgage başvuruları bir önceki haftaya kıyasla yüzde 5,2 azaldı. Mortgage kredi başvuru hacmini ölçen Market Composite Index, mevsimsellikten arındırılmış bazda yüzde 5,2, arındırılmamış bazda ise yüzde 7 düştü.

Refinansman başvuruları haftalık bazda yüzde 7 gerilerken, geçen yılın aynı haftasına göre yüzde 125 arttı. Satın alma başvurularını ölçen Purchase Index mevsimsellikten arındırılmış bazda yüzde 2, arındırılmamış bazda ise yüzde 7 düştü. Yıllık bazda satın alma başvuruları yüzde 26 yükseldi.

Son dört haftanın en yüksek seviyesi

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, 30 yıllık sabit mortgage faizinin üst üste üçüncü hafta yükselerek yüzde 6,37’ye çıktığını ve bunun son dört haftanın en yüksek seviyesi olduğunu belirtti.

Refinansman payı toplam başvurular içinde yüzde 55,4’e gerilerken, ARM payı yüzde 7,5’e düştü. FHA payı yüzde 19,9’a, VA payı yüzde 15,2’ye, USDA payı ise yüzde 0,3’e yükseldi.

30 yıllık sabit mortgage faizleri konvansiyonel kredilerde yüzde 6,37’ye çıktı. Jumbo kredilerde faiz yüzde 6,39’a geriledi. FHA kredilerinde faiz yüzde 6,14’te sabit kaldı. 15 yıllık sabit mortgage faizleri yüzde 5,83’e yükseldi. 5/1 ARM faizleri ise yüzde 5,65’e çıktı.