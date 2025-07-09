ABD’de mortgage başvurularında artış sürdü: faizler üç ayın dibinde!

ABD'de mortgage başvurularında yükseliş devam ederken, 30 yıllık faiz son üç ayın en düşük seviyesine indi.

ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA) ipotek başvuru araştırmasına göre, 4 Temmuz ile sona eren haftada mevsimsel faktörlerden arındırılmış, yeniden finansman ve alım kredilerini içeren mortgage başvuru faaliyetinden oluşan piyasa endeksi yüzde 9,4 artışla 281,6 seviyesine çıktı.

MBA'nın yayımladığı ve ForInvest Haber ile paylaştığı haftalık rapora göre, satın alma endeksi yüzde 9,4 artışla 180,9 olurken, refinansman endeksi yüzde 9,2 yukarı gelerek 829,3 oldu.

Söz konusu haftada, 30 yıllık mortgage faiz oranı 2 baz puan daha düşerek yüzde 6,77 seviyesine indi.

MBA Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Baş Ekonomist Joel Kan, "Mortgage oranları geçen hafta yine düştü ve 30 yıllık sabit oran üç ayın en düşük seviyesi olan yüzde 6,77'ye geriledi. 4 Temmuz tatilinin ayarlanmasının ardından satın alma başvuruları Şubat 2023'ten bu yana en yüksek aktivite seviyesine çıktı ve bir yıl önceki seviyelerin üzerinde kaldı." dedi.

Kan, konut alıcılarının talebinin, artan konut stokları ve ılımlı fiyat artışıyla beslendiğine işaret ederek, "Bir satın alma başvurusundaki ortalama kredi büyüklüğü 432.600 dolarla Ocak 2025'ten bu yana en düşük seviyesindeydi. Yeniden finansman endeksi de hafta boyunca arttı." şeklinde görüş belirtti.

Toplam başvurular içinde mortgage finansmanının payı yüzde 40,1 seviyesinden yüzde 40,0 seviyesine indi.

15 yıllık faizinde oran 2 baz puan düşüşle yüzde 6,04 olurken, 5 yıllık ARM kredi faizi 2 baz puan artarak yüzde 6,01 seviyesine geldi. 30 yıllık jumbo (647.200 dolardan daha büyük) konut kredisi faizi ise 9 baz puan azaldı ve yüzde 6,69 seviyesine indi.