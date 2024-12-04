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ABD’de mortgage başvurularında artış sürdü

ABD'de mortgage başvuruları artışını sürdürdü, 30 yıllık faiz bir ayın en düşük seviyesine indi.

Haber Merkezi
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ABD’de mortgage başvurularında artış sürdü
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ABD'de mortgage başvurularında üst üste dördüncü haftada da artış yaşandı; 30 yıllık faiz oranı son bir ayın en düşük seviyesine indi.

ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA) ipotek başvuru araştırmasına göre, 29 Kasım haftasında mevsimsel faktörlerden arındırılmış, yeniden finansman ve alım kredilerini içeren mortgage başvuru faaliyetinden oluşan piyasa endeksi yüzde 2,8 artışla 213,9 puana çıktı.

MBA'nın yayımladığı ve Foreks Haber ile paylaştığı haftalık rapora göre, satın alma endeksi yüzde 5,6 artışla 161,5 puan olurken, refinansman endeksi yüzde 0,6 geriledi ve 498,5 puana indi.

Söz konusu haftada, 30 yıllık mortgage faiz oranı 17 puan azalarak yüzde 6,69 seviyesine geldi.

MBA Başkan Yardımcısı ve Baş Ekonomist Joel Kan, "Mortgage oranları geçen hafta bir aydan uzun bir sürenin en düşük seviyesine geriledi ve 30 yıllık sabit faiz oranı yüzde 6,69'a düştü. Satın alma faaliyetlerindeki son dönemdeki güçlenme, düşük oranlar ve yüksek stok seviyelerinin desteğiyle devam ediyor ve bu da potansiyel alıcılara yılın başına göre daha fazla seçenek sunuyor. Satın alma endeksi üst üste dördüncü haftada Ocak 2024'ten bu yana en yüksek seviyesine yükseldi" dedi.

Toplam başvurular içinde mortgage finansmanının payı yüzde 38,8 seviyesinden yüzde 38,7'ye indi.

15 yıllık faizinde oran 17 baz puan düşüşle yüzde 6,12 olurken, 5 yıllık ARM kredi faizi 10 puan düşüşle yüzde 6,24 seviyesinde geriledi.

30 yıllık jumbo (647.200 dolardan daha büyük) konut kredisi faizi ise 12 baz puan geriledi ve yüzde 6,85 oldu.

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