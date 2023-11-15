ABD'de mortgage başvurularında artış sürüyor

ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA) ipotek başvuru araştırmasına göre, mevsimsel faktörlerden arındırılmış, yeniden finansman ve alım kredilerini içeren mortgage başvuru faaliyetinden oluşan piyasa endeksi yüzde 2,8 artışla 170,5 puana yükseldi.

MBA'nın yayımladığı ve Foreks Haber ile mail yoluyla paylaştığı haftalık rapora göre, satın alma endeksi yüzde 3,3 artışla 133,2 puan olurken, refinansman endeksi yüzde 2,0 artışla 354,3 puana geldi.

Bir önceki hafta 25 baz puan ile hızlı bir düşüş gösteren 30 yıllık mortgage faizi, söz konusu haftada aynı seviyede kaldı. 30 yıllık kredi faizinde 4 haftalık ortalamada 9 puan azalırken, geçen yılın aynı dönemine göre artış 71 puan oldu.

MBA Başkan Yardımcısı ve Baş Ekonomist Yardımcısı Joel Kan, "Hazine faizleri hafta ortasında düşüş gösterse de, konut kredisi faizleri hafta boyunca ortalama olarak çok az değişti. 30 yıllık sabit ipotek oranı yüzde 7,61'de kaldı. Hem satın alma hem de refinansman başvuruları son beş haftanın en yüksek haftalık hızına yükseldi; ancak hala çok düşük seviyelerde.

Son zamanlardaki düşüş eğilimine rağmen, mevcut seviyelerdeki ipotek oranları, pek çok potansiyel konut alıcısı ve mevcut konut sahibi için hâlâ zorlu.” dedi.

15 yıllık faizinde oran 4 baz puan düşüşle yüzde 6,94 puan olurken, 5 yıllık ARM kredi faizi 11 baz puan geriledi ve yüzde 6,65 seviyesine indi.

30 yıllık jumbo (647.200 dolardan daha büyük) konut kredisi faizi ise 7 baz puan artışla yüzde 7,65 seviyesine çıktı.