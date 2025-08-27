ABD'de mortgage başvurularında düşüş devam etti

ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA) ipotek başvuru araştırmasına göre, 22 Ağustos ile sona eren haftada mevsimsel faktörlerden arındırılmış, yeniden finansman ve alım kredilerini içeren mortgage başvuru faaliyetinden oluşan piyasa endeksi %0,5 düşüşle 275,8 seviyesine indi.

MBA'nın yayımladığı ve ForInvest Haber ile mail yoluyla paylaştığı haftalık rapora göre, satın alma endeksi %2,2 artışla 163,8 olurken, refinansman endeksi %3,5 aşağı gelerek 894,1 oldu.

30 yıllık mortgage faizi bir önceki hafta olduğu gibi sadece 1 baz puan daha arttı ve %6,69 seviyesine çıktı.

MBA'nın Başkan Yardımcısı ve Baş Ekonomist Yardımcısı Joel Kan, 30 yıllık sabit faizli kredilerin yüzde 6,69'a yükselmesinin yeniden finansman başvurularında yüzde 4'lük bir düşüşe yol açtığını belirtti. Ancak, satın alma başvuruları bir önceki haftaya göre mevsimsellikten arındırılmış bazda yüzde 2 artışla son bir ayın en güçlü haftasını yaşadı. Kan, alıcıların mevcut faiz oranlarına daha az duyarlı hale geldiğini ve artan envanter ile yavaşlayan konut fiyat artışlarının etkisiyle daha aktif olduğunu vurguladı. Ortalama kredi büyüklüğü de son iki ayın en yüksek seviyesi olan 433.400 dolara çıktı.

Toplam mortgage faaliyetleri içinde yeniden finansman payı bir önceki haftadaki yüzde 46,1'den yüzde 45,3'e geriledi. Ayarlanabilir oranlı mortgage (ARM) payı yüzde 8,4'e düştü.

15 yıllık faizinde oran 7 baz puan artışla %6,03 olurken, 5 yıllık ARM kredi faizi 7 baz puan azalarak %5,94 seviyesine geldi. 30 yıllık jumbo (647.200 dolardan daha büyük) konut kredisi faizi 3 puan yükselerek %6,67 seviyesine çıktı.