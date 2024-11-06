ABD'de mortgage başvurularında düşüş, faiz oranında artış sürüyor

ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA) ipotek başvuru araştırmasına göre, 1 Kasım haftasında mevsimsel faktörlerden arındırılmış, yeniden finansman ve alım kredilerini içeren mortgage başvuru faaliyetinden oluşan piyasa endeksi yüzde 10,8 düşüşle 191,4 puana indi.

MBA'nın yayımladığı ve Foreks Haber ile paylaştığı haftalık rapora göre, satın alma endeksi yüzde 5,1 düşüşle 130,8 puan olurken, refinansman endeksi yüzde 18,5 düşüşle 513,5 puana geriledi.

Söz konusu haftada, 30 yıllık mortgage faiz oranı 8 baz puan artışla yüzde 6,81 seviyesine çıktı. Böylece 31 Temmuz haftasında görülen yüzde 6,82 seviyesinin ardından en yüksek oran görüldü.

“Baskı oluşturmaya devam ediyor”

MBA Başkan Yardımcısı ve Baş Ekonomist Joel Kan, "10 yıllık Hazine oranları oynaklığını sürdürüyor ve mortgage oranları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 30 yıllık sabit oran temmuz ayından bu yana en yüksek seviye olan yüzde 6,81'e yükseldi.” dedi.

Kan, “Başvurular üst üste altıncı hafta azaldı, satın alma faaliyeti Ağustos ortasından bu yana en düşük seviyeye indi ve yeniden finansman faaliyeti mayıs ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi. Yeniden finansman başvurusunda ortalama kredi büyüklüğü 300.000 doların altına düştü, çünkü daha büyük kredilere sahip borçlular mortgage oranlarındaki herhangi bir değişikliğe karşı daha hassas olma eğiliminde." diye konuştu.

Payı geriledi

Toplam başvurular içinde mortgage finansmanının payı yüzde 43,1'den yüzde 39,9'a indi.

15 yıllık faizinde oran 6 baz puan düşüşle yüzde 6,21 olurken, 5 yıllık ARM kredi faizi 15 baz puan azalarak yüzde 6,05 seviyesine geldi. 30 yıllık jumbo (647.200 dolardan daha büyük) konut kredisi faizi ise 21 baz puan artışla yüzde 6,98 oldu.