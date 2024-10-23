ABD'de mortgage başvurularında düşüş sürdü

ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA) ipotek başvuru araştırmasına göre, 18 Ekim haftasında mevsimsel faktörlerden arındırılmış, yeniden finansman ve alım kredilerini içeren mortgage başvuru faaliyetinden oluşan piyasa endeksi %6,7 düşüşle 214,8 puana indi.

MBA'nın yayımladığı ve Foreks Haber ile mail yoluyla paylaştığı haftalık rapora göre, satın alma endeksi %5,1 düşüşle 131,3 puan olurken, refinansman endeksi %8,4 düşüşle 672,6 puana geriledi.

Söz konusu haftada, 30 yıllık mortgage faiz oranı değişmeyerek %6,52 seviyesinde kaldı.

MBA Başkan Yardımcısı ve Baş Ekonomist Joel Kan,"Mortgage oranları geçen hafta karışık sonuçlar verdi, ancak 30 yıllık oran %6,52'de sabit kaldı. Hem satın alma hem de yeniden finansman başvuruları, düşüşler sürdüğü için Temmuz ayından bu yana en düşük seviyesine geriledi." dedi.

Kan, "Satın alma başvuruları, üst üste beşinci haftadır geçen yılın hızından daha güçlü bir şekilde devam etti. Oranlar son zamanlarda yükselişte olsa da, bir yıl öncesine göre tam bir yüzde puanı daha düşükler ve bu da bazı ev alıcılarını piyasada tuttu. Satılık stokları gevşemeye başladı ve bazı pazarlarda konut fiyatlarındaki artış yavaşladı; bu da alıcılara bu düşük oranlarla birlikte daha fazla seçenek sağladı." dedi.

Toplam başvurular içinde mortgage finansmanının payı %46,5'ten %45,7'ye indi.

15 yıllık faizinde oran 4 baz puan artışla %5,98 olurken, 5 yıllık ARM kredi faizi 2 puan azalarak %6,12 seviyesine geldi. 30 yıllık jumbo (647.200 dolardan daha büyük) konut kredisi faizi ise 3 puan düşüşle %6,73 oldu.