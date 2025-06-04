ABD'de mortgage başvurularında düşüş sürdü
ABD'de mortgage başvurularında üst üste üçüncü haftada da düşüş yaşandı; 30 yıllık faiz %7 sınırından geri döndü.
ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA) ipotek başvuru araştırmasına göre, 30 Mayıs ile sona eren haftada mevsimsel faktörlerden arındırılmış, yeniden finansman ve alım kredilerini içeren mortgage başvuru faaliyetinden oluşan piyasa endeksi %3,9 düşüşle 226,4 seviyesine indi.
MBA'nın yayımladığı ve ForInvest Haber ile mail yoluyla paylaştığı haftalık rapora göre, satın alma endeksi %4,4 düşüşle 155,0 olurken, refinansman endeksi %3,5 azaldı ve 611,8 puana geldi.
Söz konusu haftada, 30 yıllık mortgage faiz oranı 6 baz puan gerileyerek %6,92 seviyesine indi.
MBA Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Baş Ekonomist Joel Kan, "Geçtiğimiz hafta çoğu mortgage oranı düştü, 30 yıllık sabit oran %6,92'ye geriledi ve Nisan ayından bu yana %6,8 ila %7 aralığında kaldı." dedi.
Kan, "Mortgage başvuruları hafta boyunca azaldı, ancak yıllık kazançlar göstermeye devam ediyor. Satın alma başvuruları geçen yılın seviyesinin %18 üzerinde seyrediyor." şeklinde görüş belirtti.
Toplam başvurular içinde mortgage finansmanının payı %34,6 seviyesinden %35,2 seviyesine çıktı.
15 yıllık faizinde oran 2 puan artışla %6,25 olurken, 5 yıllık ARM kredi faizi 8 baz puan azalarak %6,14 seviyesine geldi. 30 yıllık jumbo (647.200 dolardan daha büyük) konut kredisi faizi ise 1 baz puan azaldı ve %6,92 seviyesine indi.