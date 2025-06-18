ABD'de mortgage başvurularında düşüş sürdü

ABD Mortgage Bankacıları Birliği'nin (MBA) 13 Haziran 2025'te sona eren haftaya ilişkin Haftalık Mortgage Başvuruları Anketi verilerine göre, mortgage başvuruları bir hafta öncesine göre yüzde 2,6 azaldı.

İpotek kredisi başvuru hacminin bir ölçüsü olan Piyasa Bileşik Endeksi, bir hafta öncesine göre mevsimsellikten arındırılmış bazda yüzde 2,6 azaldı. Arındırılmamış bazda ise Endeks bir önceki haftaya kıyasla yüzde 4 azaldı. Refinansman Endeksi bir önceki haftaya göre yüzde 2 azaldı ve bir yıl önceki aynı haftaya göre yüzde 25 arttı. Mevsimsel etkilerden arındırılmış Satın Alma Endeksi bir önceki haftaya göre yüzde 3 azaldı. Düzeltilmemiş Satın Alma Endeksi bir önceki haftaya göre yüzde 5 azalırken, bir yıl önceki aynı haftaya göre yüzde 14 artış gösterdi.

Mortgage oranları, mevcut jeopolitik çatışmalar ve devam eden tarife belirsizliklerinin neden olduğu finansal piyasa oynaklığının etkisiyle geçen hafta düşüş gösterdi. MBA Başkan Yardımcısı ve Baş Ekonomist Yardımcısı Joel Kan, 30 yıllık sabit oranın yüzde 6,84 ile Nisan ayından bu yana en düşük seviyesine gerilediğini söyledi. “Ortalama mortgage oranlarının düşmesine rağmen, devam eden ekonomik belirsizliğin potansiyel ev alıcılarının satın alma kararlarını etkilemesi nedeniyle başvurular hafta boyunca azaldı” dedi.

Kan, "Refinansman faaliyeti hem konvansiyonel hem de devlet borçluları için azaldı. Ancak VA başvuruları, satın alma başvurularında yüzde 2'lik bir artış ve refinansman başvurularında hafif bir artışla bu eğilimi tersine çevirdi.

Mortgage faaliyetlerinin refinansman payı bir önceki hafta toplam başvuruların yüzde 36.7'sinden yüzde 37.3'üne yükseldi. Ayarlanabilir oranlı mortgage (ARM) faaliyetlerinin toplam başvurular içindeki payı yüzde 7.1'e geriledi.

FHA'nın toplam başvurular içindeki payı bir önceki haftaki yüzde 18.0c'den yüzde 17.8'e geriledi. VA'nın toplam başvurular içindeki payı bir önceki hafta yüzde 11.6 iken yüzde 12.1'e yükseldi. USDA'nın toplam başvurular içindeki payı bir önceki haftaya göre değişmeyerek yüzde 0,6'da kaldı.

Uygun kredi bakiyelerine (806.500 $ veya daha az) sahip 30 yıllık sabit faizli ipotekler için ortalama sözleşme faiz oranı yüzde 6,93'ten yüzde 6,84'e düşerken, yüzde 80 kredi-değer oranı (LTV) kredileri için puan 0,64'ten (iriginasyon ücreti dahil) 0,66'ya yükseldi. Efektif oran geçen haftaya göre düşüş göstermiştir.