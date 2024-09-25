ABD'de mortgage başvurularında hızla artış devam etti

ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA) ipotek başvuru araştırmasına göre, 20 Eylül haftasında mevsimsel faktörlerden arındırılmış, yeniden finansman ve alım kredilerini içeren mortgage başvuru faaliyetinden oluşan piyasa endeksi yüzde 11,0 artışla 296,1 puana çıktı.

MBA'nın yayımladığı ve Foreks Haber ile paylaştığı haftalık rapora göre, satın alma endeksi yüzde 1,4 artışla 148,2 puan olurken, refinansman endeksi yüzde 20,3 artışla 1.132,9 puana yükseldi. Refinansman endeksinde son bir yıllık artış yüzde 175'e ulaştı.

Söz konusu haftada, 30 yıllık mortgage faiz oranı 2 baz puan daha azalarak yüzde 6,13 seviyesine geldi.

MBA Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Baş Ekonomisti Joel Kan, "Daha düşük faiz oranlarının bir sonucu olarak hem geleneksel hem de kamu yeniden finansman başvurularındaki haftalık kazanımlar keskin bir şekilde arttı. Başvuruların yeniden finansman payı artık yüzde 55,7 ve yeniden finansman faaliyeti seviyesi önceki yeniden finansman dalgalarına kıyasla hala mütevazı olsa da satın alma faaliyetindeki mevsimsel yavaşlama göz önüne alındığında artık başvuruların çoğunluğunu oluşturuyorlar" dedi.

Toplam başvurular içinde mortgage finansmanının payı yüzde 51,2'den yüzde 55,7'ye çıktı.

Kan, "Ortalama kredi büyüklükleri hem satın alma hem de yeniden finansman başvurularında daha yüksekti ve bu da genel ortalama kredi büyüklüğünü anketin tarihindeki en yüksek seviyesi olan 413.100 dolara taşıdı." şeklinde konuştu.

15 yıllık faizinde oran 5 baz puan artışla yüzde 5,47 olurken, 5 yıllık ARM kredi faizi 10 puan artarak yüzde 5,76 seviyesine geldi. 30 yıllık jumbo (647.200 dolardan daha büyük) konut kredisi faizi ise 6 puan artarak yüzde 6,47 oldu.