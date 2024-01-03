ABD'de mortgage başvurularında tatil etkisi

ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA) ipotek başvuru araştırma sonuçlarını iki haftalık birden açıkladı. Buna göre, mevsimsel faktörlerden arındırılmış, yeniden finansman ve alım kredilerini içeren mortgage başvuru faaliyetinden oluşan piyasa endeksi iki haftada yüzde 9,4 düşüşle 173,5 puana geriledi.

MBA'nın yayımladığı ve Foreks Haber ile mail yoluyla paylaştığı haftalık rapora göre, satın alma endeksi iki hafta öncesine göre yüzde 5,0 düşüşle 140,7 puan olurken, refinansman endeksi yüzde 15,0 düşüşle 358,2 puana indi.

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, "Piyasalar, yavaşlayan enflasyonun ve Fed'in olası faiz indirimlerinin etkisini sindirmeye devam ederek, ipotek faizlerinin 2023 ortasından bu yana en düşük seviyelerde kalmasına yardımcı oldu." dedi.

30 yıllık mortgage faiz oranı son hafta yükselmesine rağmen, yılı yüzde 6,76 seviyesinde tamamladı. Böylece Ekim ayında görülen yüzde 7,9 puan zirvesinin 1,14 puan altında kalındı.

Kan, "Faizlerdeki düşüş, konut piyasasına 2024'e girerken iyimserlik için bir neden verdi, ancak satın alma başvuruları henüz buna yanıt vermedi; genel satın alma faaliyeti seviyesi bir yıl öncesine göre yüzde 12 daha düşük. Yeniden finansman başvuruları hâlâ çok düşük seviyelerde, ancak bir yıl öncesine göre yüzde 15 daha yüksek.” diye konuştu.

15 yıllık faiz yılı yüzde 6,26, 5 yıllık ARM kredi faizi 5,71, 30 yıllık jumbo (647.200 dolardan daha büyük) konut kredisi faizi ise 6,86 seviyesinde yılı tamamladı.