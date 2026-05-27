ABD’de mortgage faiz oranları 9 ayın en yüksek seviyesine ulaştı

İran savaşı nedeniyle petrol fiyatlarının yüksek seyretmesi, enflasyon endişelerini artırırken ABD Hazine tahvil getirilerini de yukarı taşıdı. Bunun etkisiyle ABD’de en yaygın konut kredisi faizi geçen hafta dokuz ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Konut Kredisi Bankacılar Birliği'nin (Mortgage Bankers Association/MBA) çarşamba günü açıkladığı verilere göre, 22 Mayıs’ta sona eren haftada 30 yıl vadeli sabit mortgage faizi 9 baz puan artarak yüzde 6,65’e yükseldi. Faiz oranı en son Ağustos 2025’te, Fed’in iş gücü piyasasındaki zayıflamayı önlemek amacıyla faiz indirimlerine başlamasından önce bu seviyenin üzerine çıkmıştı.

ABD iş gücü piyasası o tarihten bu yana istikrar kazanırken, işsizlik oranı da geçen yıl ağustos ayında olduğu gibi yüzde 4,3 seviyesinde bulunuyor.

Enflasyon yeniden hızlandı

Öte yandan enflasyon yeniden hız kazandı. Tüketici fiyatları nisanda yıllık bazda yüzde 3,8 artarken, bu oran geçen yıl ağustosta yüzde 2,9 seviyesindeydi. Artışın yalnızca enerji fiyatlarındaki geçici yükselişten kaynaklanmadığından ve daha kalıcı olabileceğinden endişe duyan Fed yetkililerinin sayısı artarken, bazı politika yapıcılar faiz artırımı seçeneğinin değerlendirilebileceğini ifade ediyor.

MBA verilerine göre mortgage başvuruları bir önceki haftaya kıyasla yüzde 8,5 geriledi. Düşüşte özellikle yeniden finansman başvurularındaki azalma etkili oldu.

Trump eleştiriyordu

Mortgage faizlerindeki yükseliş, Kevin Warsh’ın Jerome Powell’ın yerine Fed Başkanı olarak göreve başlamasıyla aynı döneme denk geldi. ABD Başkanı Donald Trump, Powell’ı faiz oranlarını çok yüksek tuttuğu gerekçesiyle uzun süredir eleştiriyordu. Warsh’ın Beyaz Saray’daki törende yemin etmesinden saatler sonra Trump, faizlerin düşmesini beklediğini söyledi.

Buna karşılık finansal piyasalar, yıl sonuna kadar Fed’den faiz artırımı gelebileceği ihtimalini fiyatlamaya başladı.

Mortgage faizleri Fed’in kısa vadeli politika faizine gevşek şekilde bağlı olsa da daha çok 10 yıllık Hazine tahvili getirilerini takip ediyor.

ABD devlet tahvili getirileri ise bu hafta Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasına yönelik anlaşma beklentilerinin etkisiyle geriledi.