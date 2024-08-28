ABD'de mortgage faizi 16 ayın en düşüğüne geriledi

ABD'de mortgage başvurularında artış sınırlı olurken, 30 yıllık faiz son 16 ayın en düşük seviyesine indi.

ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA) ipotek başvuruları verisine göre, 23 Ağustos haftasında mevsimsel faktörlerden arındırılmış, yeniden finansman ve alım kredilerini içeren mortgage başvuru faaliyetinden oluşan piyasa endeksi yüzde 0,5 artışla 226,9 puana çıktı.

MBA'nın haftalık raporuna göre, satın alma endeksi yüzde 0,9 artışla 131,8 puan olurken, refinansman endeksi yüzde 0,1 düşüşle 753,8 puana geriledi.

Söz konusu haftada, 30 yıllık mortgage faiz oranı 6 baz puan azalarak yüzde 6,44 seviyesine geriledi.

MBA Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Baş Ekonomisti Joel Kan, "Mortgage oranları üst üste dördüncü hafta düşüş gösterdi ve 30 yıllık sabit oran yüzde 6,44'e indi. Bu Nisan 2023'ten bu yana en düşük seviye. Oranlar şimdi bir yıl öncesine göre 80 baz puandan fazla düştü" dedi.

Toplam başvurular içinde mortgage finansmanının payı yüzde 48,6'dan yüzde 46,3'e geriledi.