ABD'de mortgage faizi 3 ayın zirvesinde

ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA) ipotek başvuru araştırmasına göre, 25 Ekim haftasında mevsimsel faktörlerden arındırılmış, yeniden finansman ve alım kredilerini içeren mortgage başvuru faaliyetinden oluşan piyasa endeksi %0,1 düşüşle 214,5 puana indi.

MBA'nın yayımladığı ve Foreks Haber ile mail yoluyla paylaştığı haftalık rapora göre, satın alma endeksi %5,0 artışla 137,8 puan olurken, refinansman endeksi %6,3 düşüşle 630,0 puana geriledi.

Söz konusu haftada, 30 yıllık mortgage faiz oranı 21 baz puan artışla %6,73 seviyesine çıktı. Böylece faizde 26 Temmuz haftasından bu yana en yüksek seviye görüldü.

MBA Başkan Yardımcısı ve Baş Ekonomist Joel Kan, "Mortgage başvuruları geçen hafta sabit kaldı, çünkü oranlar beş haftada dördüncü kez arttı; bu artış başkanlık seçimleri ve bir sonraki FOMC toplantısı öncesindeki tahvil piyasası oynaklığı tarafından yönlendirildi. Yüzde 6,73 olan 30 yıllık sabit oran, Temmuz 2024'ten bu yana en yüksek seviyesindeydi." dedi.

Kan, "Eylül ayında oranların neredeyse 60 baz puan düştüğü kısa bir aktivite patlamasından sonra, genel başvurular yeniden finansmanlardaki geri çekilmeyle yönlendirilerek yüzde 27 düştü. Kamu yeniden finansmanları düşüşün büyük bir bölümünü oluşturdu ve geçen haftaya göre yüzde 12 geriledi." dedi.

Toplam başvurular içinde mortgage finansmanının payı %45,7'den %43,1'e indi.

15 yıllık faizinde oran 29 baz puan artışla %6,27 olurken, 5 yıllık ARM kredi faizi 8 baz puan artarak %6,20 seviyesine geldi. 30 yıllık jumbo (647.200 dolardan daha büyük) konut kredisi faizi ise 4 baz puan artışla %6,77 oldu.