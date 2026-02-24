  1. Ekonomim
ABD'de mortgage faizi 5 ayın en düşüğünde

ABD’de 30 yıl vadeli sabit mortgage faiz oranı yüzde 6’nın altına gerileyerek Eylül 2025’ten bu yana en düşük seviyesine indi.

Söz konusu eşik, konut piyasası açısından hem psikolojik hem de finansal açıdan önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Faizler kısa süre öncesine kadar yüzde 7 seviyesine yaklaşırken, bir yıl önce aynı oran yüzde 6,89 düzeyindeydi. Bu da son 12 ayda borçlanma maliyetlerinde yaklaşık 1 puana yakın bir gerilemeye işaret ediyor.

