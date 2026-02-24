ABD'de mortgage faizi 5 ayın en düşüğünde

Söz konusu eşik, konut piyasası açısından hem psikolojik hem de finansal açıdan önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Faizler kısa süre öncesine kadar yüzde 7 seviyesine yaklaşırken, bir yıl önce aynı oran yüzde 6,89 düzeyindeydi. Bu da son 12 ayda borçlanma maliyetlerinde yaklaşık 1 puana yakın bir gerilemeye işaret ediyor.