ABD'de mortgage faizi 7 ayın en düşüğünde

ABD Federal Konut Kredisi İpotek Şirketi (Freddie Mac) tarafından açıklanan verilere göre, 28 Aralık ile sona eren haftada sabit faizli 30 yıl vadeli ortalama mortgage oranı 6 baz puan düşüşle yüzde 6,61'ye geldi. 9 haftalık toplam düşüş 118 baz puana ulaştı. Oran böylece 25 Mayıs 2023 tarihinde gördüğü yüzde 6,57'den sonra en düşük seviyesine indi.

Freddie Mac'in morgage oranlarına ilişkin haftalık raporu, ülke çapındaki kredi verenlerden alınan başvurulara dayanıyor.

30 yıllık faiz oranı geçen yılın aynı haftasına göre 19 baz puan yukarıda bulunuyor. Son 4 haftalık ortalama faiz oranı yüzde 6,97'den yüzde 6,82'ye inerken, 52 haftalık ortalama yüzde 6,81 olarak belirlendi.

Sabit faizli 15 yıl vadeli oran ise 2 baz puan düşüşle yüzde 5,93 seviyesine indi. 15 yıllık faiz geçen yılın aynı haftasına göre 25 baz puan daha yüksek seviyede oluştu. Faizin 4 haftalık ortalaması yüzde 6,14 olurken, 52 haftalık ortalama yüzde 6,11 seviyesinde gerçekleşti.